TOYO SUISAN KAISHA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOYO SUISAN KAISHA ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOYO SUISAN KAISHA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 182,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 142,52 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at