TOYO SUISAN KAISHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOYO SUISAN KAISHA hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 198,46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 182,31 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat TOYO SUISAN KAISHA im vergangenen Quartal 138,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOYO SUISAN KAISHA 130,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at