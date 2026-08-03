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03.08.2026 06:31:29
TOYO SUISAN KAISHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TOYO SUISAN KAISHA veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 187,53 JPY gegenüber 153,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
TOYO SUISAN KAISHA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 125,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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