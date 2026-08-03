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03.08.2026 06:31:29
TOYO SUISAN KAISHA präsentierte Quartalsergebnisse
TOYO SUISAN KAISHA stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,17 Prozent zurück. Hier wurden 851,4 Millionen USD gegenüber 870,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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