TOYO SUISAN KAISHA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOYO SUISAN KAISHA hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOYO SUISAN KAISHA ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOYO SUISAN KAISHA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 951,3 Millionen USD im Vergleich zu 981,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at