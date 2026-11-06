TOYO SUISAN KAISHA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOYO SUISAN KAISHA hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat TOYO SUISAN KAISHA im vergangenen Quartal 869,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOYO SUISAN KAISHA 883,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at