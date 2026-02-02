TOYO SUISAN KAISHA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOYO SUISAN KAISHA ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOYO SUISAN KAISHA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 205,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOYO SUISAN KAISHA 204,33 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,52 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 146,56 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at