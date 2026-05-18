18.05.2026 06:31:29

TOYO SUISAN KAISHA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOYO SUISAN KAISHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 854,1 Millionen USD gegenüber 737,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 4,73 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOYO SUISAN KAISHA 4,11 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,56 Milliarden USD, während im Vorjahr 3,33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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