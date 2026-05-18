18.05.2026 06:31:29

TOYO SUISAN KAISHA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOYO SUISAN KAISHA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 172,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 106,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 134,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 112,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 713,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TOYO SUISAN KAISHA ein EPS von 626,41 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOYO SUISAN KAISHA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 536,64 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 507,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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