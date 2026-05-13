TOYO TANSO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOYO TANSO präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29,05 JPY, nach 60,88 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at