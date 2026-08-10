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10.08.2026 06:31:29
TOYO TANSO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TOYO TANSO hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,95 JPY, nach 66,97 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOYO TANSO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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