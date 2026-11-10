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10.11.2026 06:31:29
TOYO TANSO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TOYO TANSO ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOYO TANSO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 71,69 JPY gegenüber 88,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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