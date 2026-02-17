TOYO TANSO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOYO TANSO hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 44,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOYO TANSO noch ein Gewinn pro Aktie von 132,15 JPY in den Büchern gestanden.

TOYO TANSO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 260,58 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 474,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 53,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 46,19 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at