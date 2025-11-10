TOYO TANSO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOYO TANSO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 88,21 JPY gegenüber 96,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TOYO TANSO im vergangenen Quartal 11,12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOYO TANSO 12,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at