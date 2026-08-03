Toyo Tec gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toyo Tec hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Tec 66,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,37 Prozent auf 8,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at