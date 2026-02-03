Toyo Tec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toyo Tec hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at