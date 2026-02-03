|
03.02.2026 06:31:28
Toyo Tec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Toyo Tec hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!