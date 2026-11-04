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04.11.2026 06:31:28
Toyo Tec: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Toyo Tec hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 49,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 76,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,00 Prozent auf 9,36 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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