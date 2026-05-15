Toyo Tec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toyo Tec hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Toyo Tec hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 17,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,25 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 8,61 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 188,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 67,09 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 43,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Toyo Tec 34,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at