Toyo Tire Rubber: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyo Tire Rubber hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 USD, nach 0,570 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toyo Tire Rubber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 985,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at