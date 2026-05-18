|
18.05.2026 06:31:29
Toyo Tire Rubber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Toyo Tire Rubber hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Tire Rubber 0,580 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 889,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 834,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!