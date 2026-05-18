Toyo Tire Rubber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toyo Tire Rubber hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Tire Rubber 0,580 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 889,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 834,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at