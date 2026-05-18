Toyo Tire Rubber gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toyo Tire Rubber hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 100,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 87,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 130,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 135,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at