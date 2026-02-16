|
16.02.2026 06:31:31
Toyo Tire Rubber präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Toyo Tire Rubber äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 68,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 127,38 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toyo Tire Rubber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 159,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 144,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 413,10 JPY. Im letzten Jahr hatte Toyo Tire Rubber einen Gewinn von 485,86 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 565,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 594,92 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.