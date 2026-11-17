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17.11.2026 06:31:28
Toyo Tire Rubber präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Toyo Tire Rubber lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,87 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Tire Rubber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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