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17.11.2026 06:31:28
Toyo Tire Rubber präsentierte Quartalsergebnisse
Toyo Tire Rubber hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 138,47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyo Tire Rubber 128,10 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Toyo Tire Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 159,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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