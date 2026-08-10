Toyo Tire Rubber stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toyo Tire Rubber hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 128,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toyo Tire Rubber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 147,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at