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12.11.2026 06:31:28
Toyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Toyo äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent auf 9,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 111,46 JPY beziffert, während im Vorjahr 55,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 38,37 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 32,56 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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