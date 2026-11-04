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04.11.2026 06:31:28
Toyo Wharf Warehouse legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Toyo Wharf Warehouse hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 42,91 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Wharf Warehouse noch ein Gewinn pro Aktie von 35,69 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Toyo Wharf Warehouse im vergangenen Quartal 9,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyo Wharf Warehouse 9,16 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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