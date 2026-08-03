Toyo Wharf Warehouse: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toyo Wharf Warehouse hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,05 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,62 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at