03.11.2025 06:31:29
Toyo Wharf Warehouse: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Toyo Wharf Warehouse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Wharf Warehouse 20,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,16 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
