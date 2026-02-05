Toyo Wharf Warehouse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toyo Wharf Warehouse hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 58,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,83 Prozent auf 10,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at