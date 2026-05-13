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13.05.2026 06:31:29
Toyobo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Toyobo hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,55 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Toyobo 114,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 126,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 22,73 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,11 Prozent auf 421,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 422,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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