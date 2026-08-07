Toyobo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyobo präsentierte am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 34,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 110,37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at