TOYOBO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOYOBO präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TOYOBO mit einem Umsatz von insgesamt 678,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 685,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at