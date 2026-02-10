Toyobo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toyobo hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 103,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at