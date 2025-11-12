TOYOBO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOYOBO hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOYOBO ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 696,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 685,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at