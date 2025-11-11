|
Toyobo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Toyobo präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,14 JPY gegenüber -7,610 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,77 Prozent auf 101,11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
