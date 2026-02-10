TOYOBO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYOBO hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOYOBO 671,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 689,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at