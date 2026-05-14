TOYOBO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYOBO veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TOYOBO im vergangenen Quartal 726,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOYOBO 707,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TOYOBO ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,80 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TOYOBO einen Umsatz von 2,77 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at