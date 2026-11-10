Toyobo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toyobo lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyobo 47,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyobo einen Umsatz von 101,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at