|
10.11.2026 06:31:29
Toyobo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Toyobo lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyobo 47,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyobo einen Umsatz von 101,11 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!