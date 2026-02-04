|
Toyoda Automatic Loom Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Toyoda Automatic Loom Works ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toyoda Automatic Loom Works die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 319,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyoda Automatic Loom Works 330,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toyoda Automatic Loom Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 108,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 007,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
