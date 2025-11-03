Toyoda Automatic Loom Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toyoda Automatic Loom Works gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -37,69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyoda Automatic Loom Works ein EPS von 119,29 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent auf 1 068,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 989,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at