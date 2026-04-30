30.04.2026 06:31:29

Toyoda Automatic Loom Works präsentierte Quartalsergebnisse

Toyoda Automatic Loom Works hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 122,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,09 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,21 Prozent auf 1 202,62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 062,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 744,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 856,96 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4 369,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 084,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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