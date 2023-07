Toyoda Automatic Loom Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toyoda Automatic Loom Works hat am 28.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 280,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toyoda Automatic Loom Works 230,69 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 889,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 759,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 231,06 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 859,62 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at