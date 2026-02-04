Toyoda Gosei: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyoda Gosei veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toyoda Gosei in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,91 Milliarden USD im Vergleich zu 1,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at