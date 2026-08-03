Toyoda Gosei hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toyoda Gosei hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 154,33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 106,04 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 303,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyoda Gosei einen Umsatz von 260,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at