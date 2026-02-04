Toyoda Gosei hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toyoda Gosei hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 127,16 JPY, nach 110,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 271,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 294,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at