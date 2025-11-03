Toyoda Gosei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toyoda Gosei gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 112,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 50,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 275,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at