Toyoda Gosei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toyoda Gosei hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Toyoda Gosei im vergangenen Quartal 2,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyoda Gosei 1,79 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,56 USD beziffert, während im Vorjahr 3,75 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,61 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at