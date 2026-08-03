Toyoda Gosei legte Quartalsergebnis vor

Toyoda Gosei veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,91 Milliarden USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toyoda Gosei 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at