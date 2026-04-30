Toyoda Gosei: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toyoda Gosei hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 148,73 JPY gegenüber 31,99 JPY im Vorjahresquartal.

Toyoda Gosei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 316,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 494,11 JPY beziffert, während im Vorjahr 286,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 146,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1 059,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at